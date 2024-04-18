Кучеров забросил 44-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Тампа» выигрывает у «Торонто» после первого периода в матче регулярного чемпионата НХЛ. Счет на табло — 2:1.

На 7-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров и удвоил преимущество «Лайтнинг». Для него это 44-й гол в текущем сезоне.

30-летний россиянин продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров сезона, набрав 143 (44+99) очка. Вторым идет Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» — 138 (51+87).