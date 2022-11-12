Малкин стал четвертым россиянином, забросившим 450 шайб в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал четвертым россиянином в истории НХЛ, забросившим 450 шайб в лиге.

В матче против «Торонто» (4:2) россиянин отметился 450-м голом за все время выступлений за «Пингвинз».

Рекорд по числу заброшенных шайб в истории НХЛ среди российских хоккеистов принадлежит Александру Овечкину (788). Помимо него и Малкина, отметку в 450 голов преодолевали Сергей Федоров (483) и Александр Могильный (473).

Малкин провел в составе «Питтсбурга» всю свою карьеру в НХЛ, он выступает за команду с 2006 года. В сезоне-2022/23 36-летний форвард набрал 15 (6+9) очков в 14 матчах.