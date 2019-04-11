Малкин сравнял счет в матче с "Айлендерс". Видео

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голом в матче первого раунда плей-офф НХЛ против "Айлендерс". Счет в игре стал равным - 2:2.
После броска россиянина шайба влетела в ворота рикошетом от клюшки защитника соперников Адама Пелеча. Для Малкина это первый гол в Кубке Стэнли в нынешнем сезоне.
Geno Malkin 63rd career post-season goal. PIT 2-2 NYI end 2nd. #LetsGoPenspic.twitter.com/L2mzHg4EDh– sports fan (@sportsfan_pl) 11 апреля 2019 г.
Все про НХЛ - здесь.
Дополнительная информация
Загрузка...