04:28 | Хоккей — НХЛ

Малкин сравнял счет в матче с "Айлендерс". Видео

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Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голом в матче первого раунда плей-офф НХЛ против "Айлендерс". Счет в игре стал равным - 2:2.

После броска россиянина шайба влетела в ворота рикошетом от клюшки защитника соперников Адама Пелеча. Для Малкина это первый гол в Кубке Стэнли в нынешнем сезоне.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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