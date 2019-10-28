Малкин продолжает восстанавливаться. Ему пока запрещены тренировки с контактом

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин продолжает восстанавливаться после травмы. 33-летний россиянин приступил к тренировкам на льду, правда, он пока занимается с ограничениями: ему запрещены контакты.

Напомним, что Малкин получил повреждение в начале октября в матче с «Коламбусом» при столкновении с защитником «Блю Джэкетс» Владиславом Гавриковым. По прогнозам специалистов, форвард выбыл минимум на месяц.

Evgeni Malkin is practicing in a red no-contact jersey today: pic.twitter.com/xlO25vnOHk — Seth Rorabaugh (@SethRorabaugh) October 28, 2019

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