Малкин продолжает восстанавливаться. Ему пока запрещены тренировки с контактом
18:24
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин продолжает восстанавливаться после травмы. 33-летний россиянин приступил к тренировкам на льду, правда, он пока занимается с ограничениями: ему запрещены контакты.
Напомним, что Малкин получил повреждение в начале октября в матче с «Коламбусом» при столкновении с защитником «Блю Джэкетс» Владиславом Гавриковым. По прогнозам специалистов, форвард выбыл минимум на месяц.
Evgeni Malkin is practicing in a red no-contact jersey today: pic.twitter.com/xlO25vnOHk— Seth Rorabaugh (@SethRorabaugh) October 28, 2019
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