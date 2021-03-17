Малкин получил травму в матче с «Бостоном»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл всего 2 минуты в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». 34-летний россиянин получил травму после силового приема американского защитника Джарреда Тинорди. Игроку пришлось покинуть лед и отправиться в раздевалку.

В этом сезоне Малкин сыграл в 28 матчах и набрал 24 (8+16) очка при показателе полезности «-2».