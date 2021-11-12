Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин опубликовал в Instagram свое школьное сочинение, которое называется «Моя мечта».

«Моя самая заветная мечта — стать знаменитым хоккеистом, играть хорошо и чтобы про меня писали в газете, — говорится в сочинении. — Моя еще одна мечта — играть за границей. Моя любимая команда — «Детройт Ред Уингс», что в переводе означает «красные крылья».

Чтобы у меня был автомобиль, красивый дом и любимая семья. Здесь мне не разрешают завести собаку, но за границей я бы завел красивую собаку.

Я бы хотел остаться капитаном, как и сейчас, чтобы ездить по другим городам и увидеть весь мир. Увидеть, как живут другие люди, их занятия. В первую очередь, когда я приеду за границу, побегу в «Магдональс».

Чтобы у меня была самая сильная команда. У моей команды будет символ: крыло. Это, наверное, очень огромная мечта, но почему бы не попытаться".

35-летний россиянин еще не играл в нынешнем сезоне НХЛ. Он продолжает восстановление после операции на правом колене, перенесенной в июне.