Андрей Зюзин: «Когда все говорят на английском, а русские между собой на своем родном, это создает дискомфорт»

Тренер «Сочи», бывший игрок «Сан-Хосе» и «Миннесоты» Андрей Зюзин в интервью «СЭ» вспомнил о том, как адаптировался в США.

— Это правда, что в НХЛ не любят разговоры на русском в раздевалке?

— Нужно с уважением относиться к своему коллективу. Как к тренерам, так и к игрокам. Когда все вокруг разговаривают на английском, а русские между собой на своем родном, то это создает дискомфорт для остальных. В конце концов, окружающие могут не то подумать. Ты приехал на работу в Северную Америку — будь добр выучи английский. Чтобы играть в НХЛ, его необходимо знать. Я к этому относился с полным пониманием.

— Однажды в России вы перепутали язык и начали отвечать на вопросы на английском. Помните тот смешной эпизод?

— Конечно. Думаю, такие ситуации были в карьере любого спортсмена, который много лет выступал в НХЛ, а потом возвращался на родину. Как говорится, ничего личного. Только адаптация.

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