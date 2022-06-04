Защитники «Бостона» Макэвой, Грызлик и Райлли выбыли на несколько месяцев

Защитники «Бостона» Чарли Макэвой, Мэтт Грызлик и Майк Райлли перенесли операции, сообщает The Athletic.

24-летний Макэвой выбыл на 6 месяцев, 28-летний Грызлик — на 5. Игрокам сделали операции на плечах. Таким образом, они пропустят начало следующего сезона.

28-летний Райлли перенес операцию по восстановлению сухожилия правого голеностопного сустава и удалению костных фрагментов. Срок восстановления — 3 месяца.

Ранее стало известно, что нападающий «Мишек» Брэд Маршан также перенес операцию. 34-летнему канадцу сделали артроскопию тазобедренного сустава. Ожидаемое время восстановления составляет шесть месяцев.