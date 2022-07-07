Новый сезон в НХЛ начнется 7 октября

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте представила расписание регулярного чемпионата сезона-2022/23.

Новый сезон в НХЛ стартует 7 октября. В стартовом матче «Нэшвилл» сыграет против «Сан-Хосе».

Всего следующий сезон будет включать в себя 1312 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, который завершится 13 апреля.

Напомним, действующим победителем плей-офф НХЛ является «Колорадо», который в финальной серии обыграл «Тампу» (4-2).