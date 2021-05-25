Макдэвид завершил плей-офф НХЛ с одним голом

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид завершил выступление в плей-офф НХЛ сезона-2020/21.

«Ойлерз», несмотря на гол Макдэвида в четвертом матче (3:4 3ОТ), проиграли «Виннипегу» в первом раунде плей-офф со счетом 0-4 в серии.

Всего 24-летний канадец в этом сезоне в регулярке провел 56 матчей и набрал 105 (33+72) очков. В плей-офф у него 4 матча и 4 (1+4) очка.

Макдэвид выиграл гонку бомбардиров в регулярном чемпионате с большим отрывом. Он единственный преодолел отметку в 100 очков. Второе место в гонке бомбардиров занял партнер Макдэвида по команде Леон Драйзайтль, набравший 84 (31+53) очка.

Макдэвид был выбран «Эдмонтоном» под первым номером драфта-2015. С того же года он начал выступать в НХЛ. При Макдэвиде «Эдмонтон» трижды выходил в плей-офф НХЛ и только один раз вышел во второй раунд (сезон-2016/17).