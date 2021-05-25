Гол Капризова помог «Миннесоте» победить «Вегас» и сократить отставание в серии

«Миннесота» в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли в гостях победила «Вегас» со счетом 4:2. Победный гол забил Джордан Гринвэй.

Еще три шайбы у «Уайлд» забросили Зак Паризе, Нико Штурм (в пустые ворота) и россиянин Кирилл Капризов, для которого это первая шайба в плей-офф НХЛ в карьере.

В составе «Вегаса» отличились Марк Стоун и Алек Мартинес.

«Миннесота» сократила отставание в серии. Счет стал 3-2 в пользу «Вегаса». Шестая игра пройдет 27 мая.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

«Вегас» — «Миннесота» — 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

Голы: Стоун — 4 (Так, Холден), 8:14 — 1:0. Капризов — 1 (Зуккарелло), 9:06 — 1:1. Паризе — 1 (Бродин, Дамба), 11:57 — 1:2. Гринуэй — 1 (Эддисон), 16:34 — 1:3. Мартинес — 1 (бол., Пьетранджело, Стивенсон), 29:43 — 2:3. Штурм — 1 (п.в.), 59:21 — 2:4.

Вратари: Флери (58:23 — 59:21) — Тэлбот.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 39 (7+22+10) — 14 (7+1+6).

Наши: — - Капризов (15.03/1/0).

25 мая. Роли. PNC Arena.