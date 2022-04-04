Макдэвид забивает 40 голов третий сезон подряд

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (6:1).

Канадец забросил не менее 40 шайб за сезон в Национальной хоккейной лиге третий раз за карьеру.

Только три игрока в истории «Ойлерз» имеют большее количество сезонов с 40+ голами: Уэйн Гретцки (9), Яри Курри (7) и Гленн Андерсон (4).

Напомним, что в игре против «Анахайма» нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль достиг отметки в 50 голов за сезон.