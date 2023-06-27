Макдэвид получил 125 из 126 первых мест при голосовании за «Харт Трофи»

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал обладателем премии «Харт Трофи».

Победитель определялся голосованием представителей Ассоциации журналистов НХЛ. При этом 125 из 126 журналистов поставили 26-летнего канадца на первое место, один журналист отдал форварду пятое место. Всего Макдэвид получил 1951 очко.

Занявший второе место форвард «Бостона» Давид Пастрняк был выбран первым номером лишь одним журналистом, набрав 1053 очка.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Макдэвид стал лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром лиги, набрав 153 (64+89) очка в 82 матчах.