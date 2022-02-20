Любушкин в результате обмена перешел в «Торонто»

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин продолжит карьеру в «Торонто», сообщается на официальном сайте клуба.

В результате обмена «Койотс» получит форварда Ника Ричи и выбор в третьем раунде драфта-2023 или втором раунде драфта-2025, а в «Мэйпл Ливз» перешли 27-летний россиянин и форвард Райан Дзингел.

В нынешнем сезоне Любушкин провел 46 матчей в чемпионате НХЛ и отметился 9 результативными передачами при показателе полезности «-6». В лиге он провел 180 матчей за карьеру и все — в составе «Аризоны».