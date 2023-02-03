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Сегодня, 10:37

Любушкин: «Понимаю тех, кто не хотел бы ехать на Матч звезд НХЛ. Они очень устают»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Баффало» Илья Любушкин поделился мнением о том, почему некоторые хоккеисты отказываются участвовать в Матче звезд НХЛ.

«Понимаю тех ребят, которые, возможно, не хотели бы туда ехать. Они очень устают, кому-то лучше сделать перерыв. Вряд ли кто-то отказывается по тому, что не хочет ехать туда просто так», — приводит слова Любушкина ТАСС.

В Матче звезд НХЛ-2023 примут участие девять россиян, что является рекордом.

Матч звезд пройдет 3 и 4 февраля во Флориде. В первый день пройдут конкурсы среди игроков, которые начнутся в 03.00 мск. Матчи дивизионов стартуют 4 февраля в 23.00 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/16953219
Илья Любушкин
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
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