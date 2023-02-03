Главный тренер фарм-клуба «Оттавы» отправлен в отставку

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Главный тренер «Бельвиля» Трой Манн покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Исполняющим обязанности будет помощник тренера фарм-клуба «Оттавы» Дэвид Белл. За канадскую команду выступает российский форвард Егор Соколов.

На данный момент «Бельвиль» с 38 очками занимает шестое место в Северном дивизионе АХЛ.