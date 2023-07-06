Любушкин объяснил, почему не поехал в Россию в межсезонье
Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин объяснил, почему не поехал в Россию в это межсезонье в НХЛ.
«Да, мы с семьей собирались ехать в Россию, но возникли вопросы по документам, из-за которых мы остались в США. Хотели очень побывать в отпуске в родной стране, но не получается пока. К тому же есть небольшие проблемы с визами и с логистикой. Решили остаться здесь, чтобы можно было спокойно готовиться к сезону. Жаль, конечно, поскольку до этого каждый год приезжали в Россию, но сейчас нет такой возможности», — цитируют «Известия» Любушкина.
29-летний россиянин в сезоне-2022/23 сыграл в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 14 (2+12) очков.
По итогам регулярки «Баффало» не вышел в плей-офф 12-й сезон подряд. В последний раз команда выступала в Кубке Стэнли в 2011 году.
|Столичный дивизион
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|П
|О
|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
|0
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|0
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
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|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -