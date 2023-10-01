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Сегодня, 21:45

«Лос-Анджелес» выставил Мальцева на драфт отказов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Михаил Мальцев (слева).
Фото USA Today Sports

«Лос-Анджелес» выставил нападающего Михаила Мальцева на драфт отказов, сообщает журналист Расселл Морган.

25-летний россиянин принял участие в трех матчах «Кингз» в предсезонке НХЛ и сделал две результативные передачи.

В сезоне-2022/23 форвард выступал за «Колорадо». Он провел 5 матчей за основную команду и не отличился результативными действиями, также на его счету 25 (14+11) очков в 35 играх за фарм-клуб «Колорадо» в АХЛ.

1 июля Мальцев подписал контракт с «Лос-Анджелесом» на один год.

Михаил Мальцев
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
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