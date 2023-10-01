«Лос-Анджелес» выставил Мальцева на драфт отказов

«Лос-Анджелес» выставил нападающего Михаила Мальцева на драфт отказов, сообщает журналист Расселл Морган.

25-летний россиянин принял участие в трех матчах «Кингз» в предсезонке НХЛ и сделал две результативные передачи.

В сезоне-2022/23 форвард выступал за «Колорадо». Он провел 5 матчей за основную команду и не отличился результативными действиями, также на его счету 25 (14+11) очков в 35 играх за фарм-клуб «Колорадо» в АХЛ.

1 июля Мальцев подписал контракт с «Лос-Анджелесом» на один год.