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Сегодня, 15:14

Тренер «Нью-Джерси» Брылин оценил перспективы Мисюля в команде

Алина Савинова
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Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин рассказал, что российскому защитнику команды Даниилу Мисюлю будет непросто пробиться в основной состав из-за высокой конкуренции среди игроков обороны.

«В тренировочном лагере он выглядит неплохо. Понятно, что нужно время для адаптации, чтобы понять требования системы игры. Пока он над этим работает, и в ближайшее время будет понятно по поводу его перспектив в составе. Вопрос по нему мы еще не обсуждали. Сразу скажу, что конкуренция у нас очень серьезная. Есть много игроков, которые выступали в прошлом году, и борьба за попадание в состав очень серьезная. У нас на шесть позиций защитников претендует человек 10, поэтому ему будет нелегко», — приводит ТАСС слова Брылина.

22-летний Мисюль подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси» в мае этого года. Россиянин был задрафтован клубом в 2019 году под общим 70-м номером в 3-м раунде.

Ранее защитник выступал за «Локомотив». В прошлом сезоне регулярного чемпионата КХЛ он набрал 7 (0+7) очков в 59 матчах за ярославский клуб. В плей-офф на его счету 1 (0+1) балл в 8 играх.

Источник: https://tass.ru/sport/18885727
Сергей Брылин
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