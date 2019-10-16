«Лос-Анджелес» уступил «Каролине»

«Каролина» на выезде обыграла «Лос-Анджелес» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей первую шайбу забросил Мартин Нечас. В концовке отличился Себастьян Ахо. «Каролина» набрала 12 очков и вышла на первое место в Восточной конференции. У «Кингз» четыре очка и 11-е место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Каролина» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Нечас — 2 (Дзингел, Хаула), 24:16 — 0:1. Ахо — 2 (мен., п.в., Терявяйнен), 59:53 — 0:2.

Вратари: Кэмпбелл (57:56 — 59:53) — Мразек.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 31 (17+3+11) — 23 (9+9+5).

Наши: Ковальчук (17.18/3/-2) — Свечников (12.34/2/0).

16 октября. Лос-Анджелес. Staples Cente

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