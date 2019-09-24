«Лос-Анджелес» победил «Анахайм»

В контрольном матче «Лос-Анджелес» всухую победил «Анахайм» (3:0). Российский нападающий Илья Ковальчук провел на льду 14 минут и 50 секунд, нанес 1 бросок по воротам, провел 2 силовых приема и заработал показатель полезности «плюс» 1.

Еще один российский нападающий системы «ЛА» — Николай Прохоркин — участия в матче не принимал.

Хоккей

НХЛ. Контрольные матчи

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Картер — 1 (Лизотт), 2:56 — 1:0. Браун — 2 (мен.), 48:32 — 2:0. Копитар — 1 (п.в., Иафалло, Хаттон), 58:34 — 3:0.

Вратари: Петерсен (Кэмпбелл, 40:00) — Миллер (58:00 — 58:34).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 30 (10+10+10) — 31 (9+14+8).

Наши: Ковальчук (14.50/1/+1) — -.

24 сентября. Лос-Анджелес. Staples Center.