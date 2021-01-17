«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес», Капризов сделал голевую передачу в овертайме

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 4:3.

На шайбы Габриэля Виларди, Блэйка Лизотта и Андреаса Атанасиу гости ответили точными бросками Мэттью Дамбы, Джоэля Эрикссона и Райана Сутера, который перевел матч в овертайм за две секунды до конца третьего периода. Победную шайбу забросил Маркус Юханссон.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в победном голе.

После этого матча «Миннесота» с 4 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Лос-Анджелес» с 2 очками — на 7-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 3:4 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Дамба — 1 (Гринуэй, Сутер), 0:21 — 0:1. Виларди — 1 (Вагнер, Макдермид), 16:58 — 1:1. Лизотт — 1 (Даути, Картер), 27:02 — 2:1. Атанасиу — 2 (Картер), 30:22 — 3:1. Эрикссон Эк — 1 (Гринуэй, Патерин), 47:38 — 3:2. Сутер — 1 (Паризе, Бонино), 59:58 — 3:3. Юханссон — 1 (Капризов), 64:49 — 3:4.

Вратари: Куик — Тэлбот (57:51 — 58:41, 58:52 — 59:58).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 33 (11+13+7+2) — 44 (14+12+15+3).

Наши: — - Капризов (19.05/2/0).

17 января. Лос-Анджелес. Staples Center.