«Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес», у Гаврикова и Ничушкина голевые передачи

«Колорадо» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе «Кингз» голевой передачей отметился Владислав Гавриков. У «Эвеланш» Валерий Ничушкин.

«Колорадо» со 102 очками занимает третье место в турнирной таблице «Запада». «Лос-Анджелес» со 100 очками — на 6-й строчке.

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«Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Голы: Мальгин — 11 (Комфер, Макдермид), 21:28 — 0:1. Ньюхук — 14 (Тэйвз), 22:30 — 0:2. Кемпе — 37 (Копитар, Байфилд), 27:34 — 1:2. Арвидссон — 26 (бол., Кемпе, Копитар), 32:55 — 2:2. Хант — 4 (Эллер), 41:50 — 2:3. Мальгин — 12 (Ничушкин), 46:18 — 2:4. Кемпе — 38 (Гавриков, Копитар), 46:44 — 3:4.

Вратари: Копли — Георгиев.

Штраф: 16 — 16.

Броски: 41 (18+14+9) — 23 (4+7+12).

Наши: Гавриков (23.36/3/+2) — Ничушкин (20.56/5/+2).

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