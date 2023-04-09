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Сегодня, 08:13

«Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес», у Гаврикова и Ничушкина голевые передачи

Руслан Минаев
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«Колорадо» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе «Кингз» голевой передачей отметился Владислав Гавриков. У «Эвеланш» Валерий Ничушкин.

«Колорадо» со 102 очками занимает третье место в турнирной таблице «Запада». «Лос-Анджелес» со 100 очками — на 6-й строчке.

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«Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Голы: Мальгин — 11 (Комфер, Макдермид), 21:28 — 0:1. Ньюхук — 14 (Тэйвз), 22:30 — 0:2. Кемпе — 37 (Копитар, Байфилд), 27:34 — 1:2. Арвидссон — 26 (бол., Кемпе, Копитар), 32:55 — 2:2. Хант — 4 (Эллер), 41:50 — 2:3. Мальгин — 12 (Ничушкин), 46:18 — 2:4. Кемпе — 38 (Гавриков, Копитар), 46:44 — 3:4.

Вратари: Копли — Георгиев.

Штраф: 16 — 16.

Броски: 41 (18+14+9) — 23 (4+7+12).

Наши: Гавриков (23.36/3/+2) — Ничушкин (20.56/5/+2).

9 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Лос-Анджелес Кингз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 79 50 29 109
2 Нью-Джерси 80 50 30 108
3 Рейнджерс 80 47 33 106
4 Айлендерс 80 41 39 91
5 Питтсбург 80 40 40 90
6 Вашингтон 79 34 45 77
7 Филадельфия 79 29 50 71
8 Коламбус 79 24 55 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 79 62 17 129
2 Торонто 79 47 32 105
3 Тампа-Бэй 80 45 35 96
4 Флорида 80 42 38 91
5 Баффало 78 39 39 85
6 Оттава 80 38 42 83
7 Детройт 79 35 44 80
8 Монреаль 80 31 49 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 79 44 35 102
2 Колорадо 77 47 30 100
3 Миннесота 79 45 34 100
4 Виннипег 79 44 35 91
5 Нэшвилл 79 40 39 88
6 Сент-Луис 80 37 43 81
7 Аризона 80 28 52 69
8 Чикаго 79 25 54 56
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 80 49 31 107
2 Эдмонтон 80 48 32 105
3 Лос-Анджелес 79 45 34 100
4 Сиэтл 79 45 34 98
5 Калгари 80 37 43 90
6 Ванкувер 79 36 43 79
7 Сан-Хосе 79 22 57 60
8 Анахайм 79 23 56 57
Результаты / календарь
30.03
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11.04
12.04
13.04
14.04
9.04 00:30
Аризона – Анахайм
 5 : 4 ОТ
9.04 02:00
Торонто – Монреаль
 7 : 1
9.04 02:00
Оттава – Тампа-Бэй
 7 : 4
9.04 02:00
Вашингтон – Флорида
 2 : 4
9.04 02:00
Коламбус – Рейнджерс
0 : 4
9.04 02:00
Виннипег – Нэшвилл
 2 : 0
9.04 02:30
Айлендерс – Филадельфия
 4 : 0
9.04 03:00
Бостон – Нью-Джерси
 2 : 1
9.04 03:00
Миннесота – Сент-Луис
 5 : 3
9.04 05:00
Ванкувер – Калгари
 3 : 2 Б
9.04 05:00
Сиэтл – Чикаго
 7 : 3
9.04 05:30
Лос-Анджелес – Колорадо
 3 : 4
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 151
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 78 124
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 80 110
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 64
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 79 57
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 77 52
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 48 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 37 2.03
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 34 2.20
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