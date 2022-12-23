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Сегодня, 09:13

«Лос-Анджелес» обыграл «Калгари»

Виктория Кравченко
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«Лос-Анджелес» обыграл «Калгари» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Победную шайбу забил форвард хозяев Адриан Кемпе. У российского защитника «Калгари» Никиты Задорова показатель полезности «-1».

«Лос-Анджелес» после 36 игр занимает 4-е место в Западной конференции, набрав 43 очка. «Калгари» после 34 матчей идет на 9-й строчке, набрав 37 очков.

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«Лос-Анджелес» — «Калгари» — 4:3 ОТ (1:1, 0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Юбердо — 6 (Лучич), 3:23 — 0:1. Виларди — 14 (Уокер, Лизотт), 17:41 — 1:1. Дано — 9 (Иафалло), 41:29 — 2:1. Лизотт — 7 (Виларди), 41:39 — 3:1. Тоффоли — 14 (бол., Андерссон, Ружичка), 46:46 — 3:2. Дюбе — 8 (Хэнифин, Линдхольм), 53:32 — 3:3. Кемпе — 13 (Арвидссон), 63:23 — 4:3.

Нереализованный буллит: Фиала (Лос-Анджелес), 47:50.

Вратари: Копли — Владарж.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (10+6+14+2) — 30 (3+11+14+2).

Наши: — - Задоров (14.58/0/-1).

23 декабря. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

ХК Калгари Флэймз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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4 Рейнджерс 35 19 16 43
5 Вашингтон 35 18 17 40
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7 Филадельфия 34 11 23 29
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2 Торонто 34 21 13 48
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5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 34 15 19 34
7 Монреаль 33 15 18 33
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3 Миннесота 33 19 14 40
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5 Сент-Луис 33 16 17 33
6 Нэшвилл 31 14 17 32
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 35 23 12 47
2 Лос-Анджелес 36 19 17 43
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Оттава – Вашингтон
 2 : 3 ОТ
23.12 03:00
Питтсбург – Каролина
 3 : 4 ОТ
23.12 03:00
Рейнджерс – Айлендерс
5 : 3
23.12 06:00
Ванкувер – Сиэтл
 6 : 5 Б
23.12 06:30
Лос-Анджелес – Калгари
 4 : 3 ОТ
23.12 06:30
Сан-Хосе – Миннесота
 5 : 2
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