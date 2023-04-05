«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» и вышел в плей-офф НХЛ
«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
В основное время у хозяев отличился дублем Кевин Лабанк, еще один гол на счету Джейкоба Петерсона. У гостей забросили Джек Джонсон, Эван Родригес и Натан Маккиннон. В овертайме Маккиннон оформил дубль и принес своей команде победу.
Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 28 из 31 броска по своим воротам.
Благодаря победе «Колорадо» гарантировал себе выход в плей-офф НХЛ. Команда занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 98 очками в 76 матчах. «Эвеланш» являются действующими обладателями Кубка Стэнли.
«Сан-Хосе» идет на 14-й строчке Запада с 60 очками в 77 играх, команда прервала свою серию из трех побед подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Колорадо» — 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1)
Голы: Дж. Джонсон — 2 (Байрам, Мальгин), 4:29 — 0:1. Родригес — 15 (Маккиннон, Рантанен), 6:24 — 0:2. Лабанк — 14 (Кутюр, Карлссон), 32:55 — 1:2. Маккиннон — 35 (Рантанен, Тэйвз), 37:54 — 1:3. Петерсон — 2 (бол., Гущин, Кутюр), 45:50 — 2:3. Лабанк — 15 (Грегор, Макдональд), 47:11 — 3:3. Маккиннон — 36 (Тэйвз), 63:13 — 3:4.
Вратари: Кяхкенен — Георгиев.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 31 (7+11+9+4) — 42 (13+19+8+2).
Наши: Гущин (15.15/4/-1), Свечников (11.39/1/0) — Ничушкин (22.52/6/+2).
5 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|77
|50
|27
|109
|2
|Нью-Джерси
|78
|49
|29
|106
|3
|Рейнджерс
|77
|45
|32
|101
|4
|Айлендерс
|78
|39
|39
|87
|5
|Питтсбург
|78
|38
|40
|86
|6
|Вашингтон
|77
|34
|43
|77
|7
|Филадельфия
|77
|29
|48
|71
|8
|Коламбус
|77
|24
|53
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|77
|60
|17
|125
|2
|Торонто
|77
|46
|31
|102
|3
|Тампа-Бэй
|77
|45
|32
|96
|4
|Флорида
|78
|40
|38
|87
|5
|Баффало
|76
|37
|39
|81
|6
|Оттава
|78
|37
|41
|81
|7
|Детройт
|77
|35
|42
|79
|8
|Монреаль
|78
|30
|48
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|76
|46
|30
|98
|2
|Даллас
|77
|42
|35
|98
|3
|Миннесота
|77
|44
|33
|98
|4
|Виннипег
|77
|43
|34
|89
|5
|Нэшвилл
|77
|39
|38
|86
|6
|Сент-Луис
|78
|36
|42
|79
|7
|Аризона
|78
|27
|51
|67
|8
|Чикаго
|77
|25
|52
|56
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|78
|48
|30
|104
|2
|Лос-Анджелес
|77
|45
|32
|100
|3
|Эдмонтон
|77
|45
|32
|99
|4
|Сиэтл
|77
|43
|34
|94
|5
|Калгари
|78
|36
|42
|87
|6
|Ванкувер
|77
|34
|43
|75
|7
|Сан-Хосе
|77
|22
|55
|60
|8
|Анахайм
|77
|23
|54
|56
|5.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|5 : 1
|5.04
|02:00
|
Флорида – Баффало
|2 : 1
|5.04
|02:00
|
Торонто – Коламбус
|4 : 2
|5.04
|02:00
|
Каролина – Оттава
|3 : 2 ОТ
|5.04
|02:00
|
Монреаль – Детройт
|0 : 5
|5.04
|03:00
|
Сент-Луис – Филадельфия
|4 : 2
|5.04
|03:00
|
Нэшвилл – Вегас
|3 : 2 ОТ
|5.04
|04:00
|
Калгари – Чикаго
|3 : 4
|5.04
|05:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|2 : 5
|5.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|3 : 4 ОТ
|5.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|146
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|120
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|106
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|77
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|50
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|47
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|36
|2.00
|
|
Антти Раанта
Каролина
|25
|2.20