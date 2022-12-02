Дубли Копитара и Мура принесли «Лос-Анджелесу» победу над «Аризоной»
«Лос-Анджелес» дома обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
В составе «Кингз» шайбы на счету Анже Копитара (дубль), Тревора Мура (дубль) и Карла Грундстрема. У «Койотов» отметились Кристиан Фишер, Матиас Маччелли и Ник Бьюгстад.
«Лос-Анджелес» с 30 очками поднялся на 4-е место Западной конференции. «Аризона» с 17 очками находится на 14-й строчке Запада.
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Аризона» — 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)
Голы: Фишер — 4 (мен.), 12:45 — 0:1. Копитар — 6 (бол., Виларди, Фиала), 13:21 — 1:1. Маччелли — 2 (Стэчер, Гюнтер), 24:28 — 1:2. Бьюгстад — 5 (Гюнтер, Маччелли), 27:01 — 1:3. Мур — 7 (бол., Арвидссон, Дурзи), 29:09 — 2:3. Грундстрем — 6 (Фагемо, Андерсон-Долан), 38:28 — 3:3. Копитар — 7 (Даути, Бьорнфут), 45:22 — 4:3. Фиала — 8 (п.в., Кемпе), 58:02 — 5:3.
Вратари: Куик — Веймелка (57:33 — 58:02).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 32 (15+10+7) — 21 (11+9+1).
Наши: — - -.
2 декабря. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 13764 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|24
|19
|5
|39
|2
|Каролина
|24
|13
|11
|31
|3
|Айлендерс
|24
|15
|9
|30
|4
|Питтсбург
|24
|12
|12
|28
|5
|Рейнджерс
|24
|11
|13
|26
|6
|Вашингтон
|25
|10
|15
|24
|7
|Филадельфия
|24
|8
|16
|21
|8
|Коламбус
|21
|7
|14
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|22
|19
|3
|38
|2
|Торонто
|25
|15
|10
|35
|3
|Тампа-Бэй
|23
|14
|9
|29
|4
|Детройт
|22
|11
|11
|27
|5
|Флорида
|24
|11
|13
|26
|6
|Монреаль
|23
|12
|11
|25
|7
|Баффало
|24
|10
|14
|21
|8
|Оттава
|22
|8
|14
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|24
|14
|10
|32
|2
|Виннипег
|21
|14
|7
|29
|3
|Колорадо
|21
|13
|8
|27
|4
|Миннесота
|22
|11
|11
|24
|5
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|24
|6
|Сент-Луис
|23
|11
|12
|22
|7
|Аризона
|21
|7
|14
|17
|8
|Чикаго
|22
|6
|16
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|17
|8
|35
|2
|Сиэтл
|23
|15
|8
|33
|3
|Лос-Анджелес
|26
|13
|13
|30
|4
|Эдмонтон
|24
|13
|11
|26
|5
|Калгари
|23
|10
|13
|23
|6
|Ванкувер
|24
|9
|15
|21
|7
|Сан-Хосе
|26
|8
|18
|20
|8
|Анахайм
|24
|6
|18
|14
|2.12
|03:00
|
Баффало – Колорадо
|4 : 6
|2.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Нэшвилл
|3 : 4 ОТ
|2.12
|03:00
|
Питтсбург – Вегас
|4 : 3
|2.12
|03:00
|
Филадельфия – Тампа-Бэй
|1 : 4
|2.12
|04:00
|
Миннесота – Эдмонтон
|5 : 3
|2.12
|04:00
|
Сент-Луис – Каролина
|4 : 6
|2.12
|04:30
|
Даллас – Анахайм
|5 : 0
|2.12
|05:00
|
Калгари – Монреаль
|1 : 2
|2.12
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|1 : 5
|2.12
|06:00
|
Сиэтл – Вашингтон
|3 : 2 ОТ
|2.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Аризона
|5 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|24
|43
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|39
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|24
|38
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|22
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|24
|19
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|24
|16
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|17
|2.18