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Сегодня, 09:05

Дубли Копитара и Мура принесли «Лос-Анджелесу» победу над «Аризоной»

Руслан Минаев
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«Лос-Анджелес» дома обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

В составе «Кингз» шайбы на счету Анже Копитара (дубль), Тревора Мура (дубль) и Карла Грундстрема. У «Койотов» отметились Кристиан Фишер, Матиас Маччелли и Ник Бьюгстад.

«Лос-Анджелес» с 30 очками поднялся на 4-е место Западной конференции. «Аризона» с 17 очками находится на 14-й строчке Запада.

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«Лос-Анджелес» — «Аризона» — 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)

Голы: Фишер — 4 (мен.), 12:45 — 0:1. Копитар — 6 (бол., Виларди, Фиала), 13:21 — 1:1. Маччелли — 2 (Стэчер, Гюнтер), 24:28 — 1:2. Бьюгстад — 5 (Гюнтер, Маччелли), 27:01 — 1:3. Мур — 7 (бол., Арвидссон, Дурзи), 29:09 — 2:3. Грундстрем — 6 (Фагемо, Андерсон-Долан), 38:28 — 3:3. Копитар — 7 (Даути, Бьорнфут), 45:22 — 4:3. Фиала — 8 (п.в., Кемпе), 58:02 — 5:3.

Вратари: Куик — Веймелка (57:33 — 58:02).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 32 (15+10+7) — 21 (11+9+1).

Наши: — - -.

2 декабря. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 13764 зрителя.

Анже Копитар
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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