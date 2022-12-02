«Флорида» разгромила «Ванкувер», Ткачук набрал 3 очка

«Флорида» в гостях разгромила «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

В составе «Пантерз» дубль на счету Сэма Беннетта. Мэттью Ткачук записал на свой счет гол и две результативные передачи.

У «Кэнакс» единственную шайбу забросил Дакота Джошуа.

«Флорида» с 26 очками на 10-м месте Востока. «Ванкувер» с 21 очком на 12-й строчке Западной конференции.

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«Ванкувер» — «Флорида» — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Голы: Ткачак — 11 (Махура), 18:14 — 0:1. Форслинг — 3 (Райнхарт, Луостаринен), 18:49 — 0:2. Ломберг — 3 (Хернквист, Э. Стаал), 19:13 — 0:3. Беннетт — 6 (Верхэге, Ткачак), 31:38 — 0:4. Джошуа — 4 (Бир, Дрис), 32:26 — 1:4. Беннетт — 7 (Ткачак), 51:11 — 1:5.

Вратари: Демко (Мартин, 19:13) — Найт.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 33 (8+8+17) — 32 (18+9+5).

Наши: Кузьменко (17.21/0/-1), Михеев (17.35/3/-2) — -.

2 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18052 зрителя.