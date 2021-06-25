Ленер о вылете из Кубка Стэнли: «Тяжело принять такой исход, но «Вегас» сражался достойно»
12:14
Вратарь «Вегаса» Робин Ленер подвел итоги полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля» (2-4).
«Тяжело принять такой исход, но мы сражались достойно. Я горжусь тем, как ребята провели сезон. Все старались, а выйти в финал Кубка Стэнли очень нелегко. Но мы были близко», — приводит слова Ленера официальный сайт НХЛ.
«Канадиенс» выиграли серию 4-2 и вышли в финал плей-офф. Второй финалист определится в серии «Тампа» — «Айлендерс» (3-3). «Монреалю» удалось впервые с 1993 года выйти в финал Кубка Стэнли.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю