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Шубская показала невероятно седого Овечкина

11:46
Анастасия Шубская и Александр Овечкин. Фото Instagram
Анастасия Шубская и Александр Овечкин. Фото Instagram
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Жена российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская в своем Instagram опубликовала фотографию с мужем и детьми.

На снимке спортсмен выглядит очень поседевшим.

The Athletic 21 июня сообщил, что «Вашингтон» продолжает переговоры о новом контракте с Овечкиным. Сейчас 35-летний российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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