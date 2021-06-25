Шубская показала невероятно седого Овечкина
11:46
Жена российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская в своем Instagram опубликовала фотографию с мужем и детьми.
На снимке спортсмен выглядит очень поседевшим.
The Athletic 21 июня сообщил, что «Вашингтон» продолжает переговоры о новом контракте с Овечкиным. Сейчас 35-летний российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю