Шубская показала невероятно седого Овечкина

Жена российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская в своем Instagram опубликовала фотографию с мужем и детьми.

На снимке спортсмен выглядит очень поседевшим.

The Athletic 21 июня сообщил, что «Вашингтон» продолжает переговоры о новом контракте с Овечкиным. Сейчас 35-летний российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента.