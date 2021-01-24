Лайне готов подписать контракт с «Коламбусом»

Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне высказался о возможном подписании нового контракта с клубом.

«Я открыт для этого. Надеюсь, я буду наслаждаться жизнью и получать удовольствие от игры в «Коламбусе». Слышал только хорошие комментарии об этом городе и клубе. У них молодая команда. Надеюсь, ей пригодятся мои способности по розыгрышу шайбы и бросок. Буду очень стараться», — цитирует Лайне официальный сайт НХЛ.

В субботу, 23 января, «Коламбус» и «Виннипег» совершили обмен спортсменами. Финский снайпер Лайне и форвард Джек Рословик ушли в клуб из Коламбуса, на их место отправился Пьер-Люк Дюбуа, а также драфт-пик третьего раунда.