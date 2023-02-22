Лавиолетт о поражении от «Детройта»: «Вашингтону» нужно найти способ забивать»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (1:3).

«Если бы мы могли вернуться назад и сделать что-то другое, мы бы сделали три или четыре такие вещи. Нам нужно найти способ забивать . Сейчас пока этого нет», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» и «Детройт» имеют по 62 очка и занимают 11-е и 10-е места на Востоке соответственно.