Нападающего Алексиса Лафренье, которого могут выбрать под первым номером на драфте НХЛ 2020 года, наградили призом Майка Босси. Он вручается самому перспективному хоккеисту Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), сообщает официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне лига уже в третий раз отмечает левого крайнего команды «Римуски». Он получил призы Жана Беливо (лучший бомбардир лиги), набрав 112 (35+77) очков в 52 матчах, и Пола Дюмона (самый яркий хоккеист года).

Центральное скаутское бюро (ЦСБ) НХЛ поставило Лафренье на первое место в окончательном рейтинге полевых игроков из Северной Америки, которым предстоит драфтоваться в этом году.

Лафренье также был признан лучшим игроком молодежного чемпионата мира 2020 года, где он в пяти матчах турнира записал на свой счет десять (4+6) очков и помог сборной Канады завоевать золотые медали.