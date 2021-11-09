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Кузнецов вышел на 11-е место по количеству очков за «Вашингтон»

06:05
Евгений Кузнецов вышел на 11-е место по количеству ассистов, опередив Денниса Марука. Фото Capitals, Twitter
Евгений Кузнецов вышел на 11-е место по количеству ассистов, опередив Денниса Марука. Фото Capitals, Twitter
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:3) отдал три голевые передачи.

Теперь на счету 29-летнего россиянина 434 (134 голов+300 передач) очка за карьеру в «Вашингтоне». Он вышел на 11-е место по этому показателю, опередив Денниса Марука.

На строчку выше Кузнецова располагается Калле Юханссона (474 очка). лидирвет россиянин Александр Овечкин — 1340 очка.

Напомним, что Овечкин в этой встрече стал автором третьего гола «Кэпиталз», забросив свою 741-ю шайбу за карьеру в НХЛ. Он догнал Бретта Халла, который занимает четвертое место в истории лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола). Далее идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

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Роман Шишов все материалы автора
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