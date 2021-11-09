Овечкин признан второй звездой матча с «Баффало»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:3).

36-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка. Первой звездой признан автор дубля Том Уилсон, третья звезда — Коннор Макмайкл, на счету которого один гол.

Овечкин забросил 741-ю шайбу в лиге и сравнялся по этому показателю с Бреттом Халлом. Они делят четвертое место среди всех игроков НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин набрал 21 (11+10) очко в 12 матчах.