Овечкин признан второй звездой матча с «Баффало»
06:02
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:3).
36-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка. Первой звездой признан автор дубля Том Уилсон, третья звезда — Коннор Макмайкл, на счету которого один гол.
Овечкин забросил 741-ю шайбу в лиге и сравнялся по этому показателю с Бреттом Халлом. Они делят четвертое место среди всех игроков НХЛ.
В текущем сезоне Овечкин набрал 21 (11+10) очко в 12 матчах.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю