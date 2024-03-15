Кузнецов: «Чувствовал, что сегодня именно тот день, когда мы должны заявить о себе»

Российский нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов рассказал, что думает о матче НХЛ с «Флоридой» (4:0). В этой встрече хоккеист отметился голом.

Он заявил, что понимает, для чего его выменяла команда, отметив, что покажет результативность и лидерство.

«Чувствовал, что сегодня именно тот день, когда мы должны заявить о себе. Я провел три матча без очков, так что это было очень важно. Сегодня я получил удовольствие», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Кузнецов был обменян из «Вашингтона» в «Каролину» 8 марта.

«Каролина» набрала 86 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Флорида» лидирует в таблице — 94 очка.