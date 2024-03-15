«Вашингтон» переиграл «Сиэтл». Овечкин не набрал очков

«Вашингтон» на выезде выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпоната НХЛ — 2:1. «Кракен» потерпели третье поражение подряд.

«Вашингтон» набрал 71 очко и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Сиэтл» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 68 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Вашингтон» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Оши — 11 (бол.), 34:20 — 0:1. Бьоркстранд — 18 (бол., Гурд, Ямамото), 43:32 — 1:1. Макмайкл — 14, 51:36 — 1:2.

Вратари: Даккорд (58:33) — Линдгрен (25:57 — 26:07).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 24 (9+4+11) — 23 (8+11+4).

Наши: - — Алексеев (12.05/0/0), Мирошниченко (11.37/3/0), Овечкин (18.33/3/0).

15 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.