«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл в серии буллитов «Аризоне» — 3:4. В составе хозяев дубль оформил Евгений Кузнецов, также на счету россиянина нереализованный буллит, показатель полезности «+2», 5 бросков в створ и силовой прием за 23.28 на льду. Он был признан первой звездой встречи.

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