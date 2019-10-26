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Кузнецов оформил дубль в матче с «Ванкувером». Видео

06:44
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«Вашингтон» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера». В конце второго периода шайбу забросил российский нападающий Евгений Кузнецов и сделал счет 2:5. Для него это второй гол во встрече и пятый в сезоне.

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