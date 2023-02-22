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Сегодня, 05:47

«Тампа» разгромила «Анахайм». Василевский сделал 24 сейва

Василевский сделал 24 сейва в победном матче «Тампы» против «Анахайма»
Евгений Козинов
Корреспондент
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22 февраля. «Тампа-Бэй» — «Анахайм» — 6:1.
Фото USA Today Sports

«Тампа-Бэй» крупно обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Дакс» потерпели шестое поражение подряд.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 24 из 25 бросков по воротам. Нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев сделали по голевой передаче.

«Тампа» набрала 75 очков и идет на 5-й строчке в Восточной конференции. «Анахайм» последний в Западной конференции — 41 очко.

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«Тампа-Бэй» — «Анахайм» — 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)

Голы: Пол — 17 (Пербикс), 27:15 — 1:0. Колтон — 12 (бол., Сергачев, Киллорн), 29:48 — 2:0. Чирелли — 7 (Пербикс, Киллорн), 30:51 — 3:0. Богосян — 1 (Марун, Колтон), 33:10 — 4:0. Пойнт — 32 (бол., Кучеров, Хагель), 41:06 — 5:0. Перри — 12 (Наместников, Пербикс), 42:23 — 6:0. Строум — 11 (Фаулер, Зеграс), 46:28 — 6:1.

Вратари: Василевский — Достал.

Штраф: 28 — 30.

Броски: 44 (9+22+13) — 25 (12+1+12).

Наши: Кучеров (15.58/2/0), Наместников (12.53/1/+1), Сергачев (21.14/4/0) — Куликов (18.16/1/+1).

22 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 56 38 18 84
2 Нью-Джерси 57 37 20 79
3 Рейнджерс 57 33 24 75
4 Айлендерс 60 29 31 65
5 Питтсбург 56 27 29 63
6 Вашингтон 59 28 31 62
7 Филадельфия 58 23 35 56
8 Коламбус 57 18 39 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 56 43 13 91
2 Торонто 57 34 23 76
3 Тампа-Бэй 56 36 20 75
4 Флорида 60 29 31 64
5 Детройт 56 27 29 62
6 Баффало 54 28 26 60
7 Оттава 56 27 29 58
8 Монреаль 57 24 33 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 57 30 27 72
2 Виннипег 57 35 22 71
3 Колорадо 55 31 24 67
4 Миннесота 56 30 26 65
5 Нэшвилл 54 26 28 58
6 Сент-Луис 57 26 31 55
7 Аризона 57 20 37 49
8 Чикаго 55 18 37 41
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 56 34 22 72
2 Лос-Анджелес 57 32 25 71
3 Сиэтл 57 32 25 70
4 Эдмонтон 57 30 27 68
5 Калгари 57 26 31 63
6 Ванкувер 56 22 34 48
7 Сан-Хосе 58 18 40 47
8 Анахайм 58 17 41 41
Результаты / календарь
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26.02
27.02
22.02 03:00
Баффало – Торонто
 3 : 6
22.02 03:00
Вашингтон – Детройт
 1 : 3
22.02 03:00
Каролина – Сент-Луис
 4 : 1
22.02 03:00
Нью-Джерси – Монреаль
 2 : 5
22.02 03:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 6 : 1
22.02 04:00
Миннесота – Лос-Анджелес
 - : -
22.02 04:00
Нэшвилл – Ванкувер
 - : -
22.02 04:30
Чикаго – Вегас
 - : -
22.02 05:00
Эдмонтон – Филадельфия
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 55 82
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 56 80
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 56 41
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 55 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 36 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 25 2.15
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 42 2.20
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