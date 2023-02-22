«Тампа» разгромила «Анахайм». Василевский сделал 24 сейва
«Тампа-Бэй» крупно обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Дакс» потерпели шестое поражение подряд.
Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 24 из 25 бросков по воротам. Нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев сделали по голевой передаче.
«Тампа» набрала 75 очков и идет на 5-й строчке в Восточной конференции. «Анахайм» последний в Западной конференции — 41 очко.
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«Тампа-Бэй» — «Анахайм» — 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)
Голы: Пол — 17 (Пербикс), 27:15 — 1:0. Колтон — 12 (бол., Сергачев, Киллорн), 29:48 — 2:0. Чирелли — 7 (Пербикс, Киллорн), 30:51 — 3:0. Богосян — 1 (Марун, Колтон), 33:10 — 4:0. Пойнт — 32 (бол., Кучеров, Хагель), 41:06 — 5:0. Перри — 12 (Наместников, Пербикс), 42:23 — 6:0. Строум — 11 (Фаулер, Зеграс), 46:28 — 6:1.
Вратари: Василевский — Достал.
Штраф: 28 — 30.
Броски: 44 (9+22+13) — 25 (12+1+12).
Наши: Кучеров (15.58/2/0), Наместников (12.53/1/+1), Сергачев (21.14/4/0) — Куликов (18.16/1/+1).
22 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя
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|37
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|79
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|27
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|59
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|36
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|75
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|26
|60
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|24
|33
|52
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
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|1
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|57
|30
|27
|72
|2
|Виннипег
|57
|35
|22
|71
|3
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|55
|31
|24
|67
|4
|Миннесота
|56
|30
|26
|65
|5
|Нэшвилл
|54
|26
|28
|58
|6
|Сент-Луис
|57
|26
|31
|55
|7
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|57
|20
|37
|49
|8
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|18
|37
|41
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|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|56
|34
|22
|72
|2
|Лос-Анджелес
|57
|32
|25
|71
|3
|Сиэтл
|57
|32
|25
|70
|4
|Эдмонтон
|57
|30
|27
|68
|5
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|57
|26
|31
|63
|6
|Ванкувер
|56
|22
|34
|48
|7
|Сан-Хосе
|58
|18
|40
|47
|8
|Анахайм
|58
|17
|41
|41
|22.02
|03:00
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Баффало – Торонто
|3 : 6
|22.02
|03:00
|
Вашингтон – Детройт
|1 : 3
|22.02
|03:00
|
Каролина – Сент-Луис
|4 : 1
|22.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|2 : 5
|22.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|6 : 1
|22.02
|04:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|- : -
|22.02
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|- : -
|22.02
|04:30
|
Чикаго – Вегас
|- : -
|22.02
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|55
|82
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|56
|80
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|56
|41
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|55
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|36
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|25
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
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|42
|2.20