Кузьменко побил рекорд Павла Буре по голам в дебютном сезоне НХЛ за «Ванкувер»

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко превзошел достижение Павла Буре за «Кэнакс».

В матче против «Сан-Хосе» Кузьменко отметился голом и одной результативной передачей. Заброшенная шайбы стала для 27-летнего россиянина 35-й в дебютном сезоне за «Ванкувер».

Таким образом, Кузьменко побил рекорд Буре, который в дебютном сезоне-1991/92 забросил 34 шайбы в составе канадской команды.

На момент публикации новости счет в матча 6:2 в пользу «Ванкувера».