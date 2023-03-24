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Сегодня, 07:27

Кузьменко побил рекорд Павла Буре по голам в дебютном сезоне НХЛ за «Ванкувер»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко превзошел достижение Павла Буре за «Кэнакс».

В матче против «Сан-Хосе» Кузьменко отметился голом и одной результативной передачей. Заброшенная шайбы стала для 27-летнего россиянина 35-й в дебютном сезоне за «Ванкувер».

Таким образом, Кузьменко побил рекорд Буре, который в дебютном сезоне-1991/92 забросил 34 шайбы в составе канадской команды.

На момент публикации новости счет в матча 6:2 в пользу «Ванкувера».

Андрей Кузьменко
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Сан-Хосе Шаркс
Павел Буре
1
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«Флорида» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
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3 Рейнджерс 72 42 30 94
4 Айлендерс 72 37 35 82
5 Питтсбург 72 35 37 80
6 Вашингтон 73 34 39 76
7 Филадельфия 71 27 44 66
8 Коламбус 70 22 48 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 71 55 16 115
2 Торонто 71 43 28 95
3 Тампа-Бэй 73 42 31 90
4 Флорида 72 36 36 79
5 Оттава 72 35 37 75
6 Баффало 70 33 37 72
7 Детройт 71 31 40 71
8 Монреаль 72 28 44 62
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 72 39 33 92
2 Миннесота 72 41 31 91
3 Колорадо 70 41 29 88
4 Виннипег 73 41 32 85
5 Нэшвилл 70 36 34 80
6 Сент-Луис 71 32 39 70
7 Аризона 72 27 45 66
8 Чикаго 71 24 47 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 72 45 27 96
2 Лос-Анджелес 71 41 30 92
3 Эдмонтон 72 41 31 90
4 Сиэтл 71 39 32 86
5 Калгари 73 32 41 79
6 Ванкувер 71 32 39 69
7 Анахайм 72 23 49 56
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Вашингтон – Чикаго
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Каролина – Рейнджерс
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Бостон – Монреаль
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Нэшвилл – Сиэтл
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