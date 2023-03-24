Подколзин забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Ванкувер» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе». На 11-й минуте третьего периода счет стал 5:2.

Голом отметился российский нападающий Василий Подколзин. Для него это четвертая заброшенная шайба в сезоне.