Кузьменко оформил первый хет-трик за «Калгари»

Форвард «Калгари» Андрей Кузьменко забил три гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (6:3).

Для 28-летнего россиянина это второй хет-трик в НХЛ и первый за «Флэймз».

В текущем сезоне Кузьменко провел 69 матчей, в которых набрал 43 (21+22) очка. Россиянин по ходу сезона был обменян из «Ванкувера».