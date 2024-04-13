«Анахайм» — «Калгари»: видеообзор матча

«Калгари» на выезде обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий «Флэймз» Андрей Кузьменко забросил три шайбы. Теперь у него в этом сезоне 43 (21+22) очка.

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