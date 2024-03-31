Купер — о Василевском: «Он был скалой. Просто пересмотрите матч с «Айлендерс»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал игру вратаря Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:1).

«Он был скалой. Просто пересмотрите матч. Когда «Айлендерс» действительно прибавили во втором периоде, ему пришлось сделать несколько важных сейвов, чтобы дать нам преимущество перед третьим. Это именно то, чего ты и ждешь от этого парня. Когда на твоих глазах команда рассыпается, должен быть кто-то, кто наведет порядок, и Васи именно это и сделал сегодня», — приводит слова Купера журналист Крис Кренн.

29-летний россиянин отразил 27 из 28 бросков и был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне Василевский провел 46 матчей, дважды сыграв на ноль и отразив 90,0 процента бросков при коэффициенте надежности 2.85.