«Виннипег» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Оттава» на выезде обыграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Виннипег» занимает пятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 94 очками в 74 матчах.

«Оттава» идет на 14-й строчке «Востока» с 70 очками в 73 играх.