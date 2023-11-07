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Сегодня, 03:33

Кучеров в матче с «Торонто» забросил восьмую шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

30-летний россиянин забросил шайбу на седьмой минуте с передачи Михаила Сергачева и сделал счет 2:1.

На данный момент на счету Кучерова 18 (8+10) очков в 12 матчах сезона.

Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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