Форвард «Тампы» Кучеров стал третьей звездой недели в НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан третьей звездой по итогам игровой недели Национальной хоккейной лиги. В трех матчах россиянин забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

Второй звездой стал голкипер «Чикаго» Марк-Андре Флери. Он одержал победы во всех трех матчах, отражая в среднем 95,7 процента бросков.

Первой звездой выбран нападающий «Бостона» Брэд Маршан. Канадец набрал 10 (6+4) очков в 4 играх.