Кучеров стал третьей звездой дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня. Первой звездой признан нападающий "Монреаля" Брендан Галлахер, который забросил три шайбы в ворота "Филадельфии" (5:1).

Второй звездой стал вратарь "Нью-Джерси" Кори Шнайдер, отразивший 30 бросков в игре с "Оттавой" (4:0). А третьей звездой назван российский форвард "Тампа-Бэй" Никита Кучеров, который отличился голом в игре с "Баффало" (2:1 Б) и набрал сотое очко в сезоне – 30 голов и 70 голевых передач.