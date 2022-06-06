Кучеров сравнялся с Ягром и вышел на пятое место по количеству матчей в плей-офф с 3+ очками в истории НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (3:2).

28-летний россиянин провел 20-й матч с 3+ очками и сравнялся по этому показателю с Яромиром Ягром. Оба хоккеиста делят пятое место в истории НХЛ.

Лидером по матчам с 3+ очками является Уэйн Гретцки, у которого 59 игр.

В текущем плей-офф Кучеров провел 14 матчей, в которых набрал 20 (6+14) очков.