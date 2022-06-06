Василевский признан второй звездой третьего матча с «Рейнджерс»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал второй звездой третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (3:2).

27-летний россиянин отразил 28 бросков по воротам. Первой звездой признан автор победной шайбы Ондржей Палат, третья звезда — Стивен Стэмкос, у которого 2 (1+1) очка.

В текущем плей-офф Василевский провел 14 матчей, в которых пропустил 36 шайб и сделал один шатаут при 92,2 процента отраженных бросков.